Ankara- İstanbul otobanında seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde, Kızılcahamam mevkiine geldiği sırada elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı.
Yolcular büyük bir korku ve panik yaşayarak otobüsü terk etti. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülen otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı - Son Dakika
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