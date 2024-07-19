Ankara'da Parkta Çocuklara Taşla Saldıran Şahıs Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Parkta Çocuklara Taşla Saldıran Şahıs Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi, parkta gürültü çıkardığı için rahatsız olduğu çocuklara taşla saldırdı. Saldırgan, çocukların yakınları tarafından linç edileceğini anlayınca akaryakıt istasyonuna kaçtı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polislerin müdahalesiyle saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.07.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da iddialara göre bir kişi, parkta gürültü çıkardığı için rahatsız olduğu çocuklara taşla saldırdı. Çocukların yakınları tarafından linç edileceğini anlayan saldırganın akaryakıt istasyonuna kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Etimesgut ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olan bir kişi, çocuklara taşla saldırarak başından darp etti. Durumu fark eden çocukların yakınları ile saldırgan arasında kovalamaca başladı. Bir akaryakıt istasyonuna kaçan şahıs, kendisini kovalayan kişiler tarafından linç edilmek istendi. İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen polisler, şahsı gözaltına aldı. Yaralanan çocuklara ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Bir adam 4 çocuğun kafasına taşla vurmuş"

Olayla ilgili konuşan tanıklardan Burak Çayeli, "Evime gidiyordum. Motosiklet kullandığım sırada kameram açıktı. Bir olay olduğunu fark ettim. Kovalamaca oluyordu. Takip ettiğimde bir adamın darp edildiğini gördüm. Darp edilen adamın çocukların sesinden rahatsız olduğunu ve bu yüzden kafalarına taşla vurduğunu öğrendim. Çevredekiler de bu durumu görünce olaya müdahale etmeye çalışmış. Daha sonra saldırganın kaçtığı yere polisler geldi ve şahsı karakola götürdü. Kargaşa sırasında tansiyon çok yüksekti. Kimse birbirini tutamıyordu. Benzinlik çalışanları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Çocukların birçoğu şok içerisindeydi. Hepsi korkuyordu, üzgündü ve ağlıyordu. Onların anlattığına göre bir adam 4 çocuğun kafasına taşla vurmuş" dedi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan bir çocuk ise, "Bir adam çocuğu yere düşürmüş ve kafasına taş atmış. Sonra adamın peşinden koşmuş, orada adamı yakalamışlar" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etimesgut, Ankara, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Parkta Çocuklara Taşla Saldıran Şahıs Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
08:32 2 kişi hayatını kaybetmişti İzmir’deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 11:03:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Parkta Çocuklara Taşla Saldıran Şahıs Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement