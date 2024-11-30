Ankara'da Polis Memuruna Saldırı - Son Dakika
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Ankara'da Polis Memuruna Saldırı

Denetimlerde bir polis memuruna muştayla saldıran şahıs gözaltına alındı.

30.11.2024 23:19
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Ankara'da yolda denetim yapan polis memuruyla tartışan şahıs, polise muştayla saldırdı.

İddialara göre, Çankaya ilçesinde polis memurları yolda araçları durdurarak denetim yaptığı sırada bir vatandaş, tartıştığı polis memuruna eline taktığı muştayla yumruk attı. Diğer polislerin olaya müdahale etmesiyle saldırgan gözaltına alındı. Gözünün altı açılan polis ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay anına şahit olan taksi şoförü Selçuk Aydoğan, "Biz olayı gördüğümüzde polisle vatandaş konuşuyordu. Daha sonra aralarında bir münakaşa çıktı. Daha sonra olay arbedeye döndü. Vatandaş polis memurumuza ne yaptıysa bir şeyle vurdu. Polisin gözünün altı açıldı. Sonra da caddede bir karmaşıklık oldu işte. Diğer polis arkadaşlarını çağırdı, onlar da geldi. Kargaşa devam ediyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Polis Memuruna Saldırı - Son Dakika

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