Ankara'da protestocular polise balta fırlattı - Son Dakika
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Ankara'da protestocular polise balta fırlattı

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar alevlendi. Ankara'da bir protestocu attığı baltayla polis memurunu başından yaralandı.

23.03.2025 05:12
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Ankara Kızılay'da toplandı. Polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu. Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyardı.

POLİS, BALTAYLA BAŞINDAN YARALANDI

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü. Atılan baltanın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı.

Yüzlerini maskeyle gizleyenler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı. Gruptakilerden bazıları çevreden topladıkları çeşitli eşyaları ateşe verdi. Park halindeki çok sayıda araç atılanlar nedeniyle zarar gördü.

Ankara\'da protestocular polise balta fırlattı
Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da protestocular polise balta fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Efem0909:
    O Baltayı atana adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezası verilmeli polislerin ne günahı var 244 8 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bu nedir ya bunlar suçluyu koruyan cinlerden başka birşey değil..İNŞALLAH bu suçları yapanlara en ağır ceza verilir 221 11 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    O haini yakalayın o baltanın sapına oturtturun bence. 208 6 Yanıtla
  • r6xdzby5zj:
    sonra terörist deyince kızıyorlar yazık bu polisimize yapılanlar 171 7 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Hırsızlarına bile nasıl sahip çıkıyorlar, birde halkçılık oyunu oynuyorlar 166 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Devlet başa kuzgun leşe. 164 7 Yanıtla
  • Elisa21:
    İÇ İŞLERİ BAKANI HALA NEYİ BEKLİYOR POLİSE SIK EMRİ VERİLMELİ YOKSA BALKONLARDAN MİLLET SIKACAK BUNLARA 135 17 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Chp zihniyeti artık normal karşılıyorum..zihniyet bozuk olmazsa öyle yapanlara kendi içlerinde müdahale ederdiler 131 11 Yanıtla
  • Genel Production:
    Polise balta ile saldıracaksın demokrasi özgürlük mü diyeceksin.Yarın sen iktidar olsan,polis yarın senin emrini dinleyecek.Polis emir kulu...Yaşanan olaylar ikinci gezi olaylarının başlangıcına benziyor.Size yağmurlu havada su yok... 130 6 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    yazık ya bunlar başa gelip ebemizi ....... yapmadan anlamıyacaklar bu ahmaklar derdiniz ne o da insan yargılanacak tabi haklıysa suçu yoksa zaten bırakırlar sizin derdiniz ne yahu polise nie saldırıyorsunuz terörden farkınız ne 112 7 Yanıtla
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