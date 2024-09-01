Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Ankara'da öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken trafik olumsuz etkilendi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı suyla kaplanırken araçlar hareket etmekte zorlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

01.09.2024 16:26  Güncelleme: 16:39
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Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken trafik olumsuz etkilendi.

Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarında suyla kaplanırken araçlar hareket etmekte zorlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesine Bağlı Ekipler ise yolu açmak için çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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