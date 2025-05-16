Ankara\'da Servis Kazası: 14 Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan işçi servisinin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kontrolden çıkan 06 DV 3425 plakalı servis minibüsü, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 14 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazaya neden olan minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 4 araçta maddi hasar oluştu. - ANKARA