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Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ankara - Niğde Otoyolu Şereflikoçhisar mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili konuşan araç sahibi ise, "Arabayken birden dumanlar yükseldi, araba birden patladı. 2017 modeldi aracım" dedi. - ANKARA