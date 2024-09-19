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Ankara'da sopalı kavga kamerada

ANKARA - Ankara Sincan'da iki grup arasında çıkan tartışma henüz bilinmeyen bir sebeple kavgaya dönüştü. Sopalı kavga, saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Sincan ilçesinde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Sözlü tartışmayla başlayan kavga sokak ortasına taştı. 3 kişi ellerindeki sopalarla yere düşen bir kişiye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu kavga büyümeden sonlandırıldı. Öte yandan sokak ortasında yaşananlar bir vatandaşın ceptelefonu kamerasına yansıdı.