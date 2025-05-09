Ankara'da binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yoğun yağışın ve rüzgarın etkisiyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Subayevleri bölgesinde yoğun yağışın ve rüzgarın etkisiyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, olay anında bölgede ve araçlarda kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Sundurma Araçların Üzerine Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?