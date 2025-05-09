Ankara'da Sundurma Araçların Üzerine Devrildi

Ankara'da binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yoğun yağışın ve rüzgarın etkisiyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Subayevleri bölgesinde yoğun yağışın ve rüzgarın etkisiyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, olay anında bölgede ve araçlarda kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti.