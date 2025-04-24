Ankara'da bir sürücünün otomobiliyle ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde Çankaya'nın Dikmen semtinde aracıyla ters yönde ilerleyen sürücünün tehlikeli yolcuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendisinin ve yoldaki diğer sürücü ve yolcuların canını hiçe sayan sürücünün uzun bir süre ters yönde ilerlediği görüldü. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Ters Yolda Tehlikeli Sürüş - Son Dakika
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