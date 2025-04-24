Ankara'da Ters Yönde Tehlikeli Sürüş

Ankara'da ters yönden ilerleyen sürücü kamerada

ANKARA - Ankara'da bir sürücünün otomobiliyle ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Çankaya'nın Dikmen semtinde aracıyla ters yönde ilerleyen bir kişini tehlikeli yolcuğu yoldaki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Söz konusu görüntüde kendisinin ve yoldaki diğer kişilerin canını hiçe sayan sürücünün uzun bir süre ters yönde ilerlediği görüldü.