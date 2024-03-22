Ankara\'da torna ve mobilya atölyesinde yangın

Samsun'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: Akrep Makineli Tabanca da Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin tavanına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, aralarında 'akrep' diye adlandırılan makineli tabancanın da bulunduğu birçok silah ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı ve bazıları serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.