Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde bulunan torna ve mobilya atölyesinde meydana geldi. Yangından çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi. Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.
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