Ankara'da kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Mamak ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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