Ankara'da Uyuşturucu Krizi: 2 Ölü

Ankara'da sokak ortasında uyuşturucu krizine girdiği öngörülen 2 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da sokakta uyuşturucu krizi geçirdiği öngörülen 3 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Alkol koması nedeniyle de vefat etme ihtimalleri bulunan kişilerin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün öğleden sonra Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, araç içerisindeki üç kişi geçirdiği kriz sebebiyle fenalaştı. Kişilerin kontrolsüz tavırlar sergilediğini gözlemleyenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye nakledilen kişilerden 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer şahsın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Vefat edenlerin ilk belirlemelere göre uyuşturucu krizine girdiği öngörülürken, alkol koması nedeniyle de ölmüş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kesin ölüm sebebinin ise Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacağı aktarıldı.

"Alkol krizine benzemiyordu"

Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Nesrin Çetinkaya: "Oğlum dışarıda bir şeyler olduğunu söyledi. Üç kişi kriz geçiriyormuş. İkisi kaldırımdaymış, diğerini de arabadan güçlükle çıkarmışlar. Büyük ihtimalle madde krizine girmişler. Alkol krizine benzemiyordu. Ağızlarından köpük geliyormuş. Fenalaşanlardan ikisi vefat etmiş. Olay yerine gittiğimde polisler incelemelerde bulunuyordu. Ölen kişiler muhtemelen bu mahalleden değil" dedi.