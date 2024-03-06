Ankara'da uyuşturucu madde imalatı yapan kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da uyuşturucu madde imalatı yapan kişi yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde uyuşturucu imalatı yapan İ.A. isimli şahıs, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Operasyonda 10 kilogram kubar esrar, 454 kök kenevir ve birçok uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. İ.A. hakkında adli işlemler başlatıldı.

06.03.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da uyuşturucu madde imalatı yapan kişi yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde uyuşturucu imalatı yapan şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Etimesgut ilçesinde ikamet eden İ.A. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart 2024 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda; 10 kilogram kubar esrar, 454 kök kenevir, 328 adet çeşitli ebatlarda saksı, 320 litre sıvı gübre, 82 adet ışık kaynağı, 36 adet elektrik sigortası, 11 adet havalandırma fanı, 8 adet vantilatör, 3 adet hava konnektörü, 3 adet 1 tonluk su deposu ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçen malzemelere el konularak İ.A. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Etimesgut, Ankara, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da uyuşturucu madde imalatı yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Isparta'da Demir Yolu Malzemeleri Çalan Şahıslar Yakalandı
    19:47 Isparta'da Demir Yolu Malzemeleri Çalan Şahıslar Yakalandı

    Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.

  • Kayseri'de Tabancayla Oynayan Şahıs Elinden Yaralandı
    19:40 Kayseri'de Tabancayla Oynayan Şahıs Elinden Yaralandı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.


18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
15:33 Arda Güler’in hocası Carlo Ancelotti’nin yıllarca hapsi isteniyor Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'nin yıllarca hapsi isteniyor
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 19:50:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu madde imalatı yapan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement