Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı

Örgüt kurup uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 39 kişi, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kilo kokain, 4 bin 500 uyuşturucu hap, 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 pompalı tüfek, 6 ruhsatsız tabanca ve suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 500 bin lira nakit ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından örgüt kurduğu iddia edilen F.D. ile birlikte örgüt üyesi 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyonda, 11 kilo kokain, 4 bin 500 uyuşturucu hap, 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 pompalı tüfek, 6 ruhsatsız tabanca ve suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 500 bin lira nakit ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. - ANKARA