Ankara\'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

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Ankara İl Jandarma ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 4 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda G.E.K. ve O.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin" önlenmesine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda G.E.K. ve O.Ç yakalandı.

Operasyonda 4.2 kilogram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, 20 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 2 adet havalandırma filtresi, 2 adet iklimlendirme sistemi, 2adet hava konnektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA