Ankara'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara\'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara İl Jandarma ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 4 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, G.E.K. ve O.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 4.2 kilogram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, 20 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 2 adet havalandırma filtresi, 2 adet iklimlendirme sistemi ve 2 adet hava konnektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

24.05.2024 18:02
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Ankara İl Jandarma ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 4 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda G.E.K. ve O.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin" önlenmesine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda G.E.K. ve O.Ç yakalandı.

Operasyonda 4.2 kilogram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, 20 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 2 adet havalandırma filtresi, 2 adet iklimlendirme sistemi, 2adet hava konnektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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