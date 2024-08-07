Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kilogram Esrar ve 183 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'da gerçekleştirdiği operasyonda iki uyuşturucu satıcısını yakalarken 40 kilogram esrar ve 183 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda R.A. ve D.T. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda; 40 kilogram esrar, 183 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan arama sonucunda D.T. ve 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.A. isimli şahıs yakalandı. Ele geçen malzemelere el konularak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA