Ankara'da Yangın Paniği

Ankara'da otluk alanda yangın

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Hamamönü çevresinde otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangında kimse olumsuz etkilenmezken, itfaiye ekiplerinin çabası ile büyümeden söndürüldü.