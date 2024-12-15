Ankara'da Yenikent- Ayaş yolunda yağış sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yoğun yağış sebebiyle Yenikent-Ayaş yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 8 araç birbirine girerken, ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler kaza yapan araçlara müdahale ediyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Zincirleme Kaza - Son Dakika
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