Ankara'da Zincirleme Kaza - Son Dakika
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Ankara'da Zincirleme Kaza

Yenikent-Ayaş yolunda meydana gelen zincirleme kazada 8 araç çarpıştı, yaralı durumu bilinmiyor.

15.12.2024 22:54
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Ankara'da Yenikent- Ayaş yolunda zincirleme kaza: 8 araç birbirine çarptı

ANKARA - Ankara'da Yenikent-Ayaş yolunda yağış sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Ankara'da Yenikent-Ayaş yolunda, yoğun yağış sebebiyle zincirleme kaza oldu. Kazada 8 araç birbirine çarptı. Trafik kazasında yaralı durumu bilinmiyor. Ekipler kaza yapan araçlara müdahale etti.

Kaynak: İHA

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