Ankara'da Zincirleme Kaza

Ankara'da Yenikent- Ayaş yolunda zincirleme kaza: 8 araç birbirine çarptı
ANKARA - Ankara'da Yenikent-Ayaş yolunda yağış sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Ankara'da Yenikent-Ayaş yolunda, yoğun yağış sebebiyle zincirleme kaza oldu. Kazada 8 araç birbirine çarptı. Trafik kazasında yaralı durumu bilinmiyor. Ekipler kaza yapan araçlara müdahale etti.
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