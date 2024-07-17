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Ankara- Konya yolunun Bala kavşağı sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı

ANKARA - Ankara-Konya kara yolu Bala kavşağı yol ayrımı sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Ankara-Konya karayolun Bala kavşağı başkent istikametinde sağanağın etkisiyle taşkın yaşandı. Taşkının ardından kapanan yol nedeniyle uzun araç trafiği oluştu.

Suyun tahliyesi için bölgeye gelen Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar kontrollü olarak ulaşıma açıldı.