Ankara Sincan\'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

3.Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polisin gelmesi ile sona erdi. Kavgaya karışanlar polisin gelmesiyle ara sokaklara kaçtı. - ANKARA