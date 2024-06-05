Ankara Valiliği, intihar olayının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

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Ankara Valiliği, bir lise öğrencisinin, öğretmeninden baskı gördüğü için intihar ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olayın gerçek sebebinin anlaşılması soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan 'Ankara Keçiören'deki bir lisemizde öğrencimizin Erik Dalı türküsü eşliğinde video çektiği için öğretmeni ve okul idaresi tarafından baskı gördüğü ve intihar ettiği' iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır. Son derece üzücü bu olayla ilgili Valiliğimizce gerekli inceleme soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli boyutu nedeniyle de adli mercilerce tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Konunun hassasiyetine binaen öğrencilerimize yönelik gerekli rehberlik çalışmalarına devam edilmektedir. Yaşanan elim olayla ilgili inceleme ve soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Öte yandan, basın ve yayın organları ile sosyal medya kullanıcılarının da bu tür konularda pedagojik, ahlaki ve hukuki boyutu göz önünde bulundurarak hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA