Annesi Şiddet Uygulayan Çocuk Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Annesi Şiddet Uygulayan Çocuk Kayıp

Haberin Videosunu İzleyin
15.06.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Annesi Şiddet Uygulayan Çocuk Kayıp
Haber Videosu

4 yaşındaki Ella, annesi tarafından dövüldü, babası şikayetçi oldu. Kızını arayan baba endişeli.

4 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan anne cep telefonu kamerasına yansıdı

Çekpas ile vurup tokat attı

İSTANBUL - Ataşehir'de iddiaya göre, 4 yaşındaki çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar gören Bekir Kor durumdan şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. Baba Kor, kamera görüntülerini izlediğinde eşinin kızına şiddet uyguladığını gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren baba, eşi H.O.'dan şikayetçi oldu. Annenin çocuğunu kendisinden kaçırmasıyla ikinci defa şok yaşayan baba Bekir Kor, H.O.'nun kendisine, "Video ve kanıtları sileceksin. Yoksa kızını bir daha göremezsin" dediğini iddia etti.

Ataşehir'de yaşayan müzisyen Bekir Kor iddiaya göre, 7 ay önce 4 yaşındaki kız çocuğu Ela'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar fark etti. Çocuğun kendisine 'Baba, annem beni dövüyor' demesi üzerine eve kamera yerleştiren Kor, ortaya çıkan görüntüler karşısında şok geçirdi. Kamera kayıtlarında, H.O. isimli yabancı uyruklu eşinin çeşitli zamanlarda 4 yaşındaki kızına çekpas ile vurup tokat attığı görüldü. Suç duyurusunda bulunan Kor, şikayet sürecinin ardından anne H.O.'nun kızını görme bahanesiyle kendisine ulaştığını ve yanında getirdiği şahısların da kendisini darp edip kızını kaçırdığını iddia etti. Bir aydır kızından haber alamayan baba Bekir Kor yetkililerden yardım istediğini ifade etti.

"Öz annesi arkadaşlarına çocuğu dövmekten zevk aldığına dair mesajlar atıyordu"

Annesinin sürekli çocuğunu dövdüğünü ve ağza alınmayacak küfürler ettiğini aktaran Bekir Kor, "Annesi çocuğumu sürekli dövüyordu. Azarlıyordu, hakaret ediyordu ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürler ediyordu. Akşamları eve geldiğimde çocuğum bana hep 'anne beni dövdü' diyordu. İçeride yalnızken ağlayarak yanıma geliyordu ve 'annem beni dövdü' diyordu. Hep soruyordum aylarca sordum, ' neden böyle yapıyorsun' dediğimde 'yapmadım, kendisi düştü, doğru söylemiyordur o çocuktur anlatıyordur öyle' diyordu. Aile ve Sosyal Hizmetlere başvurdum. Karakola başvurdum. En son aylar sonra telefonda ses kayıtlarını ve yazışmalarını gördüm. Çocuğu dövmekten zevk aldığına dair arkadaşlarına mesajlar atıyordu. O günden sonra artık dayanamadım ve kamera taktım. Ondan sonra kameraya yakalandı birkaç kez. Yakalanmamak için bazen yatak odasında içeride ışıkları kapatıp karanlık bir odada çocuğumu dövüyordu. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günlerde boşanma davası da açtım" dedi.

"Çocuğumu alıp tanımadığım arabalara koştular, bana şiddet uygulayıp hakaret ettiler"

Suç duyurusu ve boşanma davası açtıktan sonra da kabusun bitmediğini aktaran Kor, "Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi çocuğum kayıp. Medyanın aktardığı gibi yakalama kararı varmış ama yok ortada. Telefonlarına da cevap vermiyor ve çocuğum halen o istismarcının yanında. Çocuğuma şiddet uygulayan o kişinin yanında çocuğum. Ona yıllardır bu eziyeti yaşatan insanın yanında çocuğum. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra eşim evi terk edip gitti. Savcılık 5 ay sonra dava açmış. Önce eşim ve kayınvalidesi ellerinde telefonla gelip çocuğu görmek istediklerini söylediler. Ben de ' tamam' dedim. 'Parka gidelim gözetimim altında görebilirsin' dedim. Yolda giderken su almaya indim bir baktım arabadan inip tanımadığım araçlara doğru koştular. Birkaç tane araç vardı onları bekliyordu. Önce taksiye bindirdiler sonra taksiden inip başka bir arabaya bindiler. Kovalamaca bir saat sürdü. Ben suç duyurusunda bulundum. O kişiler bana hem şiddet uyguladılar hem de hakaret ettiler" diye konuştu.

"Videoları ve kanıtları sileceksin yoksa bir daha göremezsin dedi"

Annenin dava açıldıktan sonra süreci yavaşlatmak için çocuğu kaçırdığını ve 'kanıtları sileceksin' diyerek çocuğu bir daha göstermemekle kendisini tehdit ettiğini aktaran Kor, "Mobese kamerasından kimliklerinin tespiti için müracaat ettik. O görüntüleri talep ediyorum. Kameralar silinebilir. Kendi kendime gidip mahalleden esnaflardan kamera topluyorum. O süre boyunca çocuk bende kalıyordu. Kreşine götürüyordum. Bakıcı tutuyordum, yengem geliyordu. Okuluna gidiyordu, beraber geziyorduk. 5 ay boyunca çocuğu arayıp sormadı. 'Davayı geri çekeceksin videoları kanıtları sileceksin' dedi. En son televizyon programına çıktım. Bu sefer aile bakanlığı müdahil oldu. Sağ olsunlar çocuğuma avukat atadılar. Son üç gündür çocuğum yok. Annesi aranıyormuş ama yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden aradılar adresini biliyor musunuz dediler. Sadece kaldığı siteyi biliyordum başka da hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu gören, o caniyi gören kim varsa lütfen en yakın karakola, polise haber versin. Çocuğum halen o caninin elinde yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi yine adalet sarayına geldim bilgi almaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ataşehir, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Kadın, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesi Şiddet Uygulayan Çocuk Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu

10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
10:28
4 yaşındaki çocuk “Baba, annem beni dövüyor“ dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı
4 yaşındaki çocuk "Baba, annem beni dövüyor" dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
09:10
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
09:04
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 11:54:56. #7.13#
SON DAKİKA: Annesi Şiddet Uygulayan Çocuk Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.