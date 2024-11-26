Antakya'da Apartman Yangını - Son Dakika
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Antakya'da Apartman Yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

26.11.2024 16:47
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Apartman dairesi alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı binanın 4.çatı katında çıkan yangında alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede üst kattaki daireye de sıçradı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahaleleri sonucunda yangın büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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