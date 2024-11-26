Apartman dairesi alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı binanın 4.çatı katında çıkan yangında alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede üst kattaki daireye de sıçradı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahaleleri sonucunda yangın büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da Apartman Yangını - Son Dakika
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