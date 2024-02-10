Antakya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Antakya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Antakya\'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde Zülüflühan Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

10.02.2024 14:03
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan ev yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını müdahalelerin sonucunda söndürüldü. Çıkan yangınından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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