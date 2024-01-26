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Antakya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antakya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Antakya\'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
26.01.2024 - 09:53,
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antakya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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