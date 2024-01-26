Antakya\'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY