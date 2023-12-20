Antakya\'da çadır yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 çadırda çıkan yangında çadırlar kullanılamaz hale geldi.

Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde 2 çadırda yangın meydana geldi. Çadırda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan çadırlara müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın diğer çadırlara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı çadırlar kullanılamaz hale geldi. - HATAY