Antakya\'da çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan çadır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen çadır yangını meydana geldi. Yaşam alanı olarak kullanılmayan çadırdaki yangını gören vatandaşları 112'yi arayarak durumu bildirdi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında çadır adeta küle döndü. - HATAY
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