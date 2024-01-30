 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antakya'da çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Antakya'da çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde yaşam alanı olarak kullanılmayan bir çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların 112'yi arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çadırı küle döndürdü.

Antakya\'da çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
30.01.2024 - 10:16,
Abone Ol

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan çadır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen çadır yangını meydana geldi. Yaşam alanı olarak kullanılmayan çadırdaki yangını gören vatandaşları 112'yi arayarak durumu bildirdi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında çadır adeta küle döndü. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narlıca, Antakya, İtfaiye, Hatay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: Antakya'da çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement