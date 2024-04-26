Antakya'da depremzedelerin kaldığı konteynerler kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antakya'da depremzedelerin kaldığı konteynerler kullanılamaz hale geldi

Antakya\'da depremzedelerin kaldığı konteynerler kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner kullanılamaz hale gelirken, afetzede vatandaşlar asrın felaketinin ardından yeniden korku dolu anlar yaşadılar. Geçtiğimiz gün Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale gelmişti. Konteynerlerin alevlere teslim olduğu yangında 7 konteyner ise hasar gördü. Konteyner kent sakinleri Mine Yapar ve Emel Yılmaz yaşadıkları korkuyu anlattılar. Yangının saniyeler içerisinde büyüdüğünü söyleyen Mine Yapar, 'Dün bir anda ne olduğunu anlamadan yangın çıktı. Yangın saniyeler içinde büyüdü. Her yere sıçradı. Havaların ısınmasıyla bu felaketler daha çok artacak. Çok zor durumdayız. Bu yangın burada ilk oldu ama son olmayacak. 3 konteyner yandı, yaklaşık 7 konteyner de hasar aldı' dedi. Yangınlardan korktuklarını dile getiren Emel Yılmaz, 'Yangın bir anda çıktı, evde oturuyorduk ve fark etmedik. Kokuyu da almamıştık. Yangın bir anda büyüdü, 3 konteyner yandı yaklaşık 7 konteynerde hasar aldı. Buranın çözüme kavuşturulması lazım çünkü korku içinde yaşıyoruz. Yangınlardan korkuyoruz' şeklinde konuştu.

26.04.2024 13:59
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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner kullanılmaz hale gelirken, afetzede vatandaşlar asrın felaketinin ardından yeniden korku dolu anlar yaşadılar.

Geçtiğimiz gün Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale gelmişti. Konteynerlerin alevlere telsim olduğu yangında 7 konteyner ise hasar gördü. Konteyner kent sakinleri Mine Yapar ve Emel Yılmaz yaşadıkları korkuyu anlattılar.

Yangının saniyeler içerisinde büyüdüğünü söyleyen Mine Yapar, "Dün bir anda ne olduğunu anlamadan yangın çıktı. Yangın saniyeler içinde büyüdü. Her yere sıçradı. Havaların ısınmasıyla bu felaketler daha çok artacak. Çok zor durumdayız. Bu yangın burada ilk oldu ama son olmayacak. 3 konteyner yandı, yaklaşık 7 konteyner de hasar aldı" dedi.

Yangınlardan korktuklarını dile getiren Emel Yılmaz, "Yangın bir anda çıktı, evde oturuyorduk ve fark etmedik. Kokuyu da almamıştık. Yangın bir anda büyüdü, 3 konteyner yandı yaklaşık 7 konteynerde hasar aldı. Buranın çözüme kavuşturulması lazım çünkü korku içinde yaşıyoruz. Yangınlardan korkuyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da depremzedelerin kaldığı konteynerler kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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