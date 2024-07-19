Antakya'da Habibi Neccar Dağı'nda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Habibi Neccar Dağı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı'nda yer alan ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında ormanlık alanı belli bölümü zarar gördü. - HATAY