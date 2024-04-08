Antakya\'da Konteyner Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti

Özge Ulusoy, Ramazan Bayramı öncesi babasının mezarını ziyaret etti. Babasına karşıdan karşıya geçerken çarparak ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına ateş püsküren Ulusoy, "Babamın katili 15 aydır dışarıda, bir de video olmasına rağmen babamı suçluyor. Yemin ederim ki ömrüm yettikçe babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" dedi.