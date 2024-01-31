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Antakya'da Prefabrik Evde Yangın

Antakya\'da Prefabrik Evde Yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde Karaali Mahallesi'nde bulunan prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

31.01.2024 09:42
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Hatay'ın Antakya ilçesinde prefabrik evde meydana geken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya İlçesi Karaali Mahallesi'nde prefabrik evde yangın meydana geldi. Evde yaşayanların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Serinyol itfaiye müfrezesi ekiplerinin olay müdahalesiyle hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Prefabrik evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da Prefabrik Evde Yangın - Son Dakika


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