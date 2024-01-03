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Hatay'da prefabrik iş yerinde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Hatay'da prefabrik iş yerinde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir prefabrik iş yerinde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangında iş yerinin küle dönmesine rağmen can kaybı yaşanmadı.

Hatay\'da prefabrik iş yerinde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı
03.01.2024 - 19:51,
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Hatay'ın Antakya ilçesinde prefabrik iş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir prefabrik iş yerinde çıktı. Prefabrik iş yerinin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yerinin alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında küle dönen iş yerinde kimsenin olmamasıysa can kaybını önledi. - HATAY

Kaynak: İHA
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