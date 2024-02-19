Antakya'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antakya'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Antakya\'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Antakya ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

19.02.2024 10:22
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Hatay'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangınI itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle iş yerinden dumanlar çıkmaya başladı. Site içerisindeki yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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