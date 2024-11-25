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Antalya'da 167 Tutuklama!

Antalya\'da 167 Tutuklama!

Antalya'da son bir haftada 2,052 şüpheli yakalanırken, 167'si tutuklandı; çok sayıda silah ele geçirildi.

25.11.2024 16:31
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Antalya'da son bir haftada meydana gelen asayiş olayları ve yapılan uygulamalarda yakalanan 2 bin 52 şüpheliden 167'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada "kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve yapılan uygulamalarda 193 bin 221 kişi sorgulandı. Sorgulama sonucu bin 31'i aranan şahıs olmak üzere 2 bin 52 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 167 şahıs tutuklandı. Yine yapılan çalışmalarda 28 bin 889 otomobil ve motosiklet incelenirken, 14 otomobil ile motosikletin hacizli, yakalamalı ve çalıntı olduğu belirlendi. Ekipler ayrıca 22 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici alet, 248 adet fişek ve 24 adet tüfek kartuşu ele geçirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 167 Tutuklama! - Son Dakika

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