Antalya'da 520 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 520 Şahıs Yakalandı

Antalya\'da 520 Şahıs Yakalandı

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 520 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel suçlar, öldürme ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor.

26.04.2024 16:01
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Antalya'da, polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 520 şahıs yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl genelinde gerçekleşen çalışmalarda, aralarında hırsızlıktan 73, dolandırıcılık 74, yağma 11, cinsel 7, öldürme ve diğer suçlardan 354 olmak üzere toplam 520 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 520 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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