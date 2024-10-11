Antalya'da 561 Suçlu Yakalandı

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Antalya'da son 1 haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 561 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan çalışmalarda; il genelinde aralarında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel, öldürme ve diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla 211, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 350 olmak üzere toplam 561 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA