Antalya'da 'Açılışa özel kampanyalı satış' vaadiyle dolandırıcılık - Son Dakika
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Antalya'da 'Açılışa özel kampanyalı satış' vaadiyle dolandırıcılık

Antalya'da bir mobilya mağazası, 'Açılışa özel kampanya' vaadiyle vatandaşları dolandırdı. İşyerini kapatan ve gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı. Yapılan soruşturmada, 180 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı belirlendi.

12.06.2024 18:24
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Antalya'da vatandaşları 'Açılışa özel kampanyalı satış' vaadi ile 180 vatandaşı dolandırdıkları, işyerini kapattıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişiden işyeri temsilcisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet üzerine Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının 'Açılışa özel Kampanya' vaadi ile piyasa değerinin altında koltuk takımı gibi malzemelerin teslimini yapmayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiaları üzerine çalışma başlattı. Ürünlerin fiyatının çok altında ve yüzde 60'ını peşin aldıkları satılan ürünleri teslim etmedikleri belirlenen şahısların işyerini ise 7 Haziran tarihinde kapattıkları belirlendi.

180 kişiyi aynı yöntemle dolandırmışlar

Yapılan çalışmalarda, iş yeri yetkilisi F.M. isimli şahıs bir başka ilde, diğer şüphelilerden iş yeri ortakları M.E. ve H.B.Y. ile iş yeri çalışanları E.Ö.Ç. ve B.Ö. isimli gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan işyeri yetkilisi F.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 180 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'Açılışa özel kampanyalı satış' vaadiyle dolandırıcılık - Son Dakika

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