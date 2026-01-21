Antalya'da dairede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Antalya'da dairede çıkan yangın korkuttu

21.01.2026 17:04  Güncelleme: 17:05
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, tıkalı baca nedeniyle alt kattaki sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bacanın tıkalı olması nedeniyle alt katta yakılan sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katta oturan Ali Rıza Aydın oğlunun ikamet ettiği üst katta bulunan daireden dumanlar çıktığını fark etti. Aydın ve apartmanda bulunan diğer vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Bacanın tıkalı olması nedeniyle alt katta yakılan sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangında bir oda kullanılamaz hale gelirken maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:19
