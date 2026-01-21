Antalya\'da dairede çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bacanın tıkalı olması nedeniyle alt katta yakılan sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katta oturan Ali Rıza Aydın oğlunun ikamet ettiği üst katta bulunan daireden dumanlar çıktığını fark etti. Aydın ve apartmanda bulunan diğer vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Bacanın tıkalı olması nedeniyle alt katta yakılan sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangında bir oda kullanılamaz hale gelirken maddi hasar oluştu. - ANTALYA