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Antalya'da Aralık'ta Yaz Havaları

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Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor, sıcak hava sahile akın ettiriyor.

17.12.2024 18:02
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Antalya'da aralık ayında yazdan kalma günler yaşanıyor

ANTALYA - Türkiye'nin birçok noktasında kış ayı etkisini gösterirken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı sahiline akın etti

Hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına giren Antalya'da güneşli hava yüzünü gösterdi. Türkiye'nin birçok kentinde kış mevsimini yaşarken turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Yazdan kalma güneşli bir havanın etkili olduğu kentte Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde aileleri ve arkadaşları ile otururken, kimileri ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti.

Sahilde oturdular, spor yaptılar

Bazı vatandaşları sahilde balık tutarken, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek denize girenler olduğu da görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde güneşli havayı fırsat bilerek spor yapan İbrahim Can Çiftkayalı, "Hava çok güzel, bunu en iyi şekilde değerlendirmek için Konyaaltı Sahili'ne spora geldim. Diğer insanlarında burada olması beni motive ediyor. Güzel vakit geçiriyorum. Bu havayı dışarda değerlendirmek en iyisi bence" dedi.

Antalya\'da Aralık\'ta Yaz Havaları
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Aralık'ta Yaz Havaları - Son Dakika

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