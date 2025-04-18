Antalya\'da Arkadaş Katil Oldu

Antalya'da evinde kaldığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen 29 yaşındaki şahsın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı aile tarafından alınan cenaze, defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1. Sokak'ta dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen H.K., birkaç gün önce gelerek evinde kalmaya başlayan arkadaşı F.T.'yi (29) çıkan tartışma sonrası evdeki tabancayla başından, karın bölgesinden ve kolundan vurmuştu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralanan F.T., kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet şüphelisi H.K. olay sonrası gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen F.T.'nin cenazesi ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alındı. Sabah saatlerinde kuruma gelen yakınları, gencin cenazesini defnetmek üzere memleketleri Mersin'in Tarsus ilçesine götürdü. - ANTALYA