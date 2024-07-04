Antalya'da Balkondan Düşen 91 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Balkondan Düşen 91 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan düşen 91 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

04.07.2024 17:27
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan henüz bilinmeyen bir şekilde düşerek ağır yaralanan 91 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ali Önver (91), aile bireyleriyle birlikte gece saat 01.00'e kadar balkonda zaman geçirdi. Aile bireylerinin 'geç oldu yatalım' önerisi karşısında 'balkonda yatacağım' cevabını veren Önver, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir şekilde balkondan aşağı düştü. 1'nci kattan parke zemine çakılan yaşlı adam, ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Önver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Balkondan Düşen 91 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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