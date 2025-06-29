Antalya\'da Bina Yangını: 1 Yaralı

Antalya'da sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Florya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Y.'nin ikamet ettiği dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisinde bulunan Ramazan Y. yaralı şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yangın sırasında bina içinde güvenli bir bölgede bulunan iki çocuk ise ekipler tarafından sağ salim kurtarılarak ailelerine teslim edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında dairede maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA