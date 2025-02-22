Çakmak istedi, "yok" yanıtını alınca bıçakladı

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Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Çınaraltı Meydanı'nda bulunan bir pasaj önünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

"ÇAKMAĞIM YOK" DEYİNCE BIÇAKLANDI

İddiaya göre; Ö.A. (17) karşısından gelen yabancı uyruklu A.K.'den (31) çakmak istedi. "Çakmağım yok" cevabını alan Ö.A., üzerindeki bıçakla A.K.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olaya karışan Ö.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.