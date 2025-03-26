Antalya'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Antalya\'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Silahla bir kişinin ölümüne neden olan sanık için ömür boyu hapis talep edildi, duruşma ertelendi.

26.03.2025 14:01
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Alper Aldemir'in cinayet sanığı Kadir Can İbicek ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, Kadir Can İbicek için 'ömür boyu hapis' talep ederken, tutuksuz sanıkların da 'yardım ve yataklıktan' 15 yıla kadar hapsini istedi.

Olay, geçen yıl 20 Mayıs'ta, Toros Mahallesi 801 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde çıkan kavgada, Kadir Can İbicek'in silahla ateş ettiği Alper Aldemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İbicek ise tutuklandı. Cinayete yardım ettikleri iddia edilen H.Ç. ve taksi şoförü M.İ.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların yargılanmasına, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Can İbicek (19) ile cinayete yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar M.İ.T. ve H.Ç. katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Kadir Can İbicek, amacının öldürmek olmadığını söyledi.

Maktulün annesi oğlunun planlı bir cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Tutuksuz sanık H.Ç. de konuşmak için olay yerine gittiklerini, maktulün elinde silah olduğu için olayın gerçekleştiğini iddia etti. Tutuksuz sanık taksi şoförü M.İ.T. ise bir suçunun olmadığını ifade ederek beraatini talep etti. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen maktul Alper Aldemir'in kız arkadaşı H.S. de sanık İbicek ile kız arkadaşı H.Ç'nin sokakta kaldığını, bu nedenle maktulün onları evine aldığını söyledi. Maktul Aldemir'in onlara borç para verdiğini ifade eden H.S., sanıkların olay yerine öldürmek için geldiğini iddia etti. H.S., Alper'in öldürülmesine tanık olduğunu, sanıkların olay yerinden kaçtığını öne sürdü. Maktulün annesi Safiye Aldemir de oğlunun planlı bir cinayete kurban gittiğini iddia etti. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık Kadir Can İbicek'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, tutuksuz sanıklar H.Ç. ve M.İ.T'nin ise "yardım ve yataklık" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Kadir Can İbicek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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