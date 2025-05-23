Antalya\'da denizin ortasındaki inek leşi görenleri şoke etti

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Denizkent Sahili'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Denize girmek ve piknik yapmak için sahile gelen vatandaşların büyük bölümü etrafa yayılan kötü koku nedeniyle dönerken, az sayıdaki vatandaş ise denize girmeye devam etti.

DENİZİN ORTASINDA İNEK LEŞİ

Çevredeki vatandaşlar çevreyi kontrol ettiğinde kokunun nedeninin Denizkent Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkların üzerindeki inek leşi olduğunu anladı. Açıktan geçen ve hayvan taşıyan bir gemiden düştüğü ya da öldüğü için atıldığı değerlendirilen inek leşinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verildi.