Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Denizkent Sahili'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Denize girmek ve piknik yapmak için sahile gelen vatandaşların büyük bölümü etrafa yayılan kötü koku nedeniyle dönerken, az sayıdaki vatandaş ise denize girmeye devam etti.
Çevredeki vatandaşlar çevreyi kontrol ettiğinde kokunun nedeninin Denizkent Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkların üzerindeki inek leşi olduğunu anladı. Açıktan geçen ve hayvan taşıyan bir gemiden düştüğü ya da öldüğü için atıldığı değerlendirilen inek leşinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da denizin ortasındaki inek leşi görenleri şoke etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)