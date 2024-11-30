Antalya\'da Dereye Düşen Şahıs Kurtarıldı

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Antalya'da dereye düşen ve bağırarak yardım isteyen şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kökez Mahallesi'nde bulunan Kız Deresi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Dere kenarında yürüyen vatandaşlar, dereye düşen bir kişinin yardım çığlığını duymaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dereye düşen şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen şahsın kimliğinin belirlenmesi ve olayın nasıl gerçekleştiğini bulmak için polis ekipleri inceleme başlattı.

Mustafa Aktaş adlı vatandaş, "Dere içerisinde bulunan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedik. Daha sonra ekipler gelerek şahsı kurtardı ve ambulansla hastaneye sevk etti. Şahsı tanımıyoruz" dedi. - ANTALYA