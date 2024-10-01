Antalya'da Dubleks Dairede Yangın

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Antalya'da dubleks dairenin terasından yükselen alevler mahalle sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, veteriner hekim olduğu öğrenilen M.A.'nın dubleks evinin çatı katındaki terastan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesiyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Mahalle sakinleri yangını meraklı gözlerle izledi

Yangında şans eseri yaralanan olmazken, teras tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Panik içerisinde sokağa dökülen mahalle sakinleri alevlerin söndürülmesini merakla izledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

"Teras yanıyor dediklerinde bizim terasın yandığını düşündüm"

Çatı katının yandığını gören mahalle sakinlerinden Nurten Fendal, "Yan komşum haber verdi. Teras yanıyor dediklerinde bizim terasın yandığını düşündüm ve çok şaşırdım, meğerse karşı binanın çatısı yanıyormuş. Sonra penceremden baktığım esnada çatı katının alev alev yandığını gördüm. Hemen 112'yi aradık ve itfaiye ekipleri kısa sürede buraya geldi. Yangın sönünce rahatladık ve büyük bir tehlike atlatıldı. Yangın çok fenaydı. Şükürler olsun ki söndürüldü" ifadelerini kullandı. - ANTALYA